В Ереване местные жители вступили в спор с сотрудниками посольства ФРГ, есть пострадавшие

В Ереване полицейские применили силу в отношении граждан Армении, вступивших в спор с сотрудниками посольства Германии.

В Ереване полицейские применили силу в отношении граждан Армении, вступивших в спор с сотрудниками посольства Германии.

Об этом Report сообщает со ссылкой на армянские СМИ.

Согласно информации, 62-летний Э.Г., избитый сотрудниками правоохранительных органов, был госпитализирован. В ходе инцидента также пострадали два жителя Еревана в возрасте 60 и 48 лет.

Один из пострадавших сообщил полиции, что сотрудники посольства проявили неуважение к ним из-за разногласий, возникших при нарушении порядка очереди. После этого они позвонили в полицию. Прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы применили силу в отношении жителей и доставили их в полицейский участок в наручниках.