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В Ереване местные жители вступили в спор с сотрудниками посольства ФРГ, есть пострадавшие

В Ереване местные жители вступили в спор с сотрудниками посольства ФРГ, есть пострадавшие В Ереване полицейские применили силу в отношении граждан Армении, вступивших в спор с сотрудниками посольства Германии.
В регионе
30 декабря 2024 г. 23:49
В Ереване местные жители вступили в спор с сотрудниками посольства ФРГ, есть пострадавшие

В Ереване полицейские применили силу в отношении граждан Армении, вступивших в спор с сотрудниками посольства Германии.

Об этом Report сообщает со ссылкой на армянские СМИ.

Согласно информации, 62-летний Э.Г., избитый сотрудниками правоохранительных органов, был госпитализирован. В ходе инцидента также пострадали два жителя Еревана в возрасте 60 и 48 лет.

Один из пострадавших сообщил полиции, что сотрудники посольства проявили неуважение к ним из-за разногласий, возникших при нарушении порядка очереди. После этого они позвонили в полицию. Прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы применили силу в отношении жителей и доставили их в полицейский участок в наручниках.

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Версия на азербайджанском языке İrəvanda sakinlərlə Almaniya səfirliyinin əməkdaşları arasında mübahisə olub, xəsarət alanlar var

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