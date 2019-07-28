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В Ереване лифт сорвался в шахту

​В Ереване лифт сорвался в шахту

Лифт, в котором находились два человека, сорвался в шахту в одном из зданий Еревана.

Как передаёт Report, oб этом сообщили в пресс-службе МЧС Армении.

"Трос лифта оборвался, и лифт с находящимися в нем людьми сорвался в шахту с 12-метровой высоты. Оба находящихся в кабине человека получили тяжелые травмы", - сообщили в МЧС.

Оба пострадавших были доставлены в медицинский центр в крайне тяжелом состоянии.

Позже из медучреждения сообщили, что один из раненых скончался. За жизнь второго борются врачи.

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