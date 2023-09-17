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В Ереване избиратель обнаружила в списке имя ее умершего отца

В Ереване избиратель обнаружила в списке имя ее умершего отца Массовые нарушения были обнаружены на выборах в Совет старейшин (мэра) столицы Армении Еревана.
В регионе
17 сентября 2023 г. 23:14
В Ереване избиратель обнаружила в списке имя ее умершего отца

Массовые нарушения были обнаружены на выборах в Совет старейшин (мэра) столицы Армении Еревана.

Как передает Report со ссылкой на NEWS.am, гражданка на избирательном участке 8/01 выяснила, что в списке значится и имя ее умершего отца.

Она добавила, что с ней такое случается уже во второй раз, в первый раз – на предыдущих выборах. "Требую справедливости и попросила признать недействительным имя моего отца в списке, но мне не позволили ничего сделать. Я возмущена и сделала так, чтобы и мой бюллетень также стал недействительным", – рассказала гражданка.

Председатель данной участковой избирательной комиссии Тереза Карапетян сообщила, что из 1 762 избирателей приняли участие 350. "Активность низкая, но никаких нарушений не было", – заверила она.

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