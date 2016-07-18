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    ​В Ереване из захваченного здания полиции освобожден еще один заложник

    Ранее сообщалось об освобождении еще двух заложников

    Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ В Ереване из здания полиции, которое накануне было захвачено неизвестными, освобожден еще один заложник, передает Report со ссылкой на Газета.Ru.

    Ранее сообщалось об освобождении еще двух заложников.

    В Ереване 17 июля неизвестные захватили здание полиции. В ходе нападения шесть сотрудников полиции были взяты в заложники. Помимо этого, был убит заместитель начальника полка патрульно-постовой службы Артур Ваноян, несколько правоохранителей получили ранения.

    В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.

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