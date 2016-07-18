​В Ереване из захваченного здания полиции освобожден еще один заложник

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ В Ереване из здания полиции, которое накануне было захвачено неизвестными, освобожден еще один заложник, передает Report со ссылкой на Газета.Ru.

Ранее сообщалось об освобождении еще двух заложников.

В Ереване 17 июля неизвестные захватили здание полиции. В ходе нападения шесть сотрудников полиции были взяты в заложники. Помимо этого, был убит заместитель начальника полка патрульно-постовой службы Артур Ваноян, несколько правоохранителей получили ранения.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.