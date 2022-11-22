О нас

В Ереване из здания Экономического университета эвакуированы студенты и педагоги

В Ереване из здания Экономического университета эвакуированы студенты и педагоги Студентов и преподавателей эвакуировали из одного из корпусов Армянского государственного экономического университета на улице Паруйра Севака.
В регионе
22 ноября 2022 г. 12:49
В Ереване из здания Экономического университета эвакуированы студенты и педагоги

Студентов и преподавателей эвакуировали из одного из корпусов Армянского государственного экономического университета на улице Паруйра Севака.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщает пресс-служба МЧС.

22 ноября около 10:30 в МЧС поступило сообщение о том, что самочувствие студентов ухудшилось, в здании чувствуется необычный запах.

На место выехал боевой расчет спасателей и группа химиков.

До приезда спасателей из здания были эвакуированы 400 студентов и 35 преподавателей.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Students, professors evacuated from building of State Economic University in Yerevan

Самое важное

Госкомитет: Некоторые мечети в Шуше могут получить статус музея
Госкомитет: Некоторые мечети в Шуше могут получить статус музея
22 ноября 2022 г. 12:34
Создана комиссия для проведения служебной проверки в Кукольном театре в Баку
Создана комиссия для проведения служебной проверки в Кукольном театре в Баку
22 ноября 2022 г. 11:50
Президент выступил на мероприятии по случаю 30-летия создания партии Ени Азербайджан
ФотоПрезидент выступил на мероприятии по случаю 30-летия создания партии "Ени Азербайджан"
21 ноября 2022 г. 23:57
Спикер: Вернувшиеся на освобожденные территории бывшие вынужденные переселенцы подвергаются опасности
ФотоСпикер: Вернувшиеся на освобожденные территории бывшие вынужденные переселенцы подвергаются опасности
21 ноября 2022 г. 21:00
Эксперт: Иран атакует своих соседей из-за ослабления режима внутри страны
Эксперт: Иран атакует своих соседей из-за ослабления режима внутри страны
21 ноября 2022 г. 17:19
Ильхам Алиев: Граждане Азербайджана и азербайджанцы всего мира испытывают чувство гордости
Ильхам Алиев: Граждане Азербайджана и азербайджанцы всего мира испытывают чувство гордости
21 ноября 2022 г. 16:25
Президент Азербайджана: Наших друзей в ОДКБ больше, чем у Армении
Президент Азербайджана: Наших друзей в ОДКБ больше, чем у Армении
21 ноября 2022 г. 16:22
Президент: Азербайджан стал незаменимым партнером для многих стран
Президент: Азербайджан стал незаменимым партнером для многих стран
21 ноября 2022 г. 16:14
Азербайджанский лидер: Франция покровительствует Армении, они называют друг друга сестрами
Азербайджанский лидер: Франция покровительствует Армении, они называют друг друга сестрами
21 ноября 2022 г. 16:09
Минуло два года со дня освобождения Агдама
Минуло два года со дня освобождения Агдама
20 ноября 2022 г. 00:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi