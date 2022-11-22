В Ереване из здания Экономического университета эвакуированы студенты и педагоги

Студентов и преподавателей эвакуировали из одного из корпусов Армянского государственного экономического университета на улице Паруйра Севака.
Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщает пресс-служба МЧС.
22 ноября около 10:30 в МЧС поступило сообщение о том, что самочувствие студентов ухудшилось, в здании чувствуется необычный запах.
На место выехал боевой расчет спасателей и группа химиков.
До приезда спасателей из здания были эвакуированы 400 студентов и 35 преподавателей.