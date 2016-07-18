В Ереване из захваченного полицейского участка освобожден один заложник

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ Вооруженная группа людей, захватившая здание полиции в Ереване, освободила одного заложника. Об этом сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

Таким образом, в заложниках в здании полиции остаются пять человек. В их числе заместители начальника полиции Армении Вардан Егиазарян и Еревана Валерий Осипян.

Накануне утром группа вооруженных людей проникла на территорию патрульно-постового полка полиции Армении и под угрозой насилия удерживает находящихся там людей.

По данным полиции, во время захвата здания один полицейский погиб, трое получили ранения. Затем в результате действий спецназа были освобождены двое заложников.