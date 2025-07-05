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В Ереване группа молодежи закованную в цепи конституцию принесли к зданию КС

В Ереване группа молодежи закованную в цепи конституцию принесли к зданию КС В Ереване группа протестной молодежи по случаю 30–летнего юбилея со дня принятия конституции Армении разместила у входа в здание Конституционного суда закованный в цепи основной закон страны.
В регионе
5 июля 2025 г. 15:57
В Ереване группа молодежи закованную в цепи конституцию принесли к зданию КС

В Ереване группа протестной молодежи по случаю 30–летнего юбилея со дня принятия конституции Армении разместила у входа в здание Конституционного суда закованный в цепи основной закон страны.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

"Сегодня наша конституция закована, как и наш народ. Подорвана сила закона, попирается достоинство гражданина. Вместо верховенства закона действует sms-правосудие, а правоохранительные органы исполняют угодные Николу Пашиняну решения", - заявил представитель молодежного крыла АРФ "Дашнакцуиюн" Пето Сароян.

Он отметил, что в День конституции вместо гордости за основной закон есть лишь тревога, поскольку не осталось ни одного положения конституции, которое не было бы нарушено за годы правления нынешней власти.

Напомним, что конституция Армении была принята 5 июля 1995 года на всенародном референдуме.

В конце марта текущего года Пашинян заявил, что власти Армении планируют провести референдум по принятию новой конституции в 2027 году. При этом он добавил, что в его команде звучит мнение о целесообразности проведении референдума параллельно с парламентскими выборами 2026 года.

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