В Ереване гражданина задержали за выкрик "Никол - предатель"

Акопа Берберяна за выкрик "Никол - предатель" (премьер-министр Никол Пашинян - ред.) задержали в ереванском отделе полиции Кентрон.

Акопа Берберяна за выкрик "Никол - предатель" (премьер-министр Никол Пашинян - ред.) задержали в ереванском отделе полиции Кентрон.

Как передает Report, об этом на своей странице в Facebook написал правозащитник Рубен Меликян.

"На странице Акопа Берберяна размещено видео, где он кричит в направлении адресата "Никол - предатель", затем к нему "обращается" кто-то (возможно полицейский или телохранитель), после чего связь с Акопом прерывается.

Отметим, что в отдел полиции Кентрон выехали депутаты парламента от фракции "Армения" Кристине Варданян и Аспрам Крпеян.