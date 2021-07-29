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В Ереване грабители совершили налет на пункт обмена валюты

В Ереване грабители совершили налет на пункт обмена валюты Вооруженное нападение на пункт обмена валюты совершено в четверг в центре Еревана/
В регионе
29 июля 2021 г. 21:17
В Ереване грабители совершили налет на пункт обмена валюты

Вооруженное нападение на пункт обмена валюты совершено в центре Еревана.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета страны.

"Несколько человек ворвались в пункт выдачи кредитов и обмена валют на улице Амиряна в Ереване и, угрожая боевой гранатой, потребовали отдать им деньги. Встретив сопротивление, они обратились в бегство", - говорится на сайте СК.

Отмечается, что возбуждено уголовное дело по статьям "разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением оружия" и "незаконное приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ". Максимальная санкция по ним предусматривает 10 лет лишения свободы.

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