В Ереване гомофобы напали на квир-активисток, есть пострадавшие

Группа гомофобов напала на армянских квир-активисток, собравшихся в память убитой накануне трансгендерной женщины Адрианы.

Группа гомофобов напала на армянских квир-активисток, собравшихся в память убитой накануне трансгендерной женщины Адрианы.

Об этом Report сообщает со ссылкой на издание DOXA .

Согласно информации, полиция просто наблюдала за происходящим и не вмешивалась.

"Группа гомофобов стала бросать в нас камнями, а полиция на это просто смотрела и не предпринимала действий. Насколько я знаю, никто не пострадал", - рассказал DOXA присутствовавший на акции активист Келли Ованисян.

Впоследствии стало известно, что в результате атаки пострадало несколько человек, у большинства ранения легкие, одной активистке сломали руку.

Напомним, что 20 августа в собственной квартире в Ереване была убита 28-летняя трансгендерная женщина. После убийства квартиру подожгли. По словам местной правозащитницы Лилит Мартиросян, за неделю до смерти Адриана рассказывала о преследовании. По факту задержан один человек.