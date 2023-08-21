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В Ереване гомофобы напали на квир-активисток, есть пострадавшие

В Ереване гомофобы напали на квир-активисток, есть пострадавшие Группа гомофобов напала на армянских квир-активисток, собравшихся в память убитой накануне трансгендерной женщины Адрианы.
В регионе
21 августа 2023 г. 23:39
В Ереване гомофобы напали на квир-активисток, есть пострадавшие

Группа гомофобов напала на армянских квир-активисток, собравшихся в память убитой накануне трансгендерной женщины Адрианы.

Об этом Report сообщает со ссылкой на издание DOXA.

Согласно информации, полиция просто наблюдала за происходящим и не вмешивалась.

"Группа гомофобов стала бросать в нас камнями, а полиция на это просто смотрела и не предпринимала действий. Насколько я знаю, никто не пострадал", - рассказал DOXA присутствовавший на акции активист Келли Ованисян.

Впоследствии стало известно, что в результате атаки пострадало несколько человек, у большинства ранения легкие, одной активистке сломали руку.

Напомним, что 20 августа в собственной квартире в Ереване была убита 28-летняя трансгендерная женщина. После убийства квартиру подожгли. По словам местной правозащитницы Лилит Мартиросян, за неделю до смерти Адриана рассказывала о преследовании. По факту задержан один человек.

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Версия на азербайджанском языке İrəvanda homofoblar kvirfəallara hücum edib, yaralananlar var

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