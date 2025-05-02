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В Ереване глава района Нор-Норк и еще пятеро дали подписку о невыезде после драки

В Ереване глава района Нор-Норк и еще пятеро дали подписку о невыезде после драки Мера пресечения в виде подписки о невыезде применена в отношении главы ереванского района Нор Норк Тиграна Тер-Маркаряна и еще троих сотрудников муниципалитета.
В регионе
2 мая 2025 г. 15:21
В Ереване глава района Нор-Норк и еще пятеро дали подписку о невыезде после драки

Мера пресечения в виде подписки о невыезде применена в отношении главы ереванского района Нор Норк Тиграна Тер-Маркаряна и еще троих сотрудников муниципалитета.

Как передает Report, об этом сообщили Sputnik-Армении источники в муниципалитете.

Уголовное дело было возбуждено после драки в здании администрации 30 апреля.

Аналогичная мера пресечения избрана в отношении пострадавшего в ходе драки Артура Чахояна (имеющего статус обвиняемого) и члена Совета старейшин Еревана от оппозиционной "Мать Армения" Месропа Манукяна. Только они проходят по другому делу - "о хулиганстве", которое было возбуждено после непристойной акции в муниципалитете.

Факт избрания меры пресечения в отношении 6 человек подтвердили и Следственном комитете, не назвав конкретных имен подследственных.

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