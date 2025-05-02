В Ереване глава района Нор-Норк и еще пятеро дали подписку о невыезде после драки

Мера пресечения в виде подписки о невыезде применена в отношении главы ереванского района Нор Норк Тиграна Тер-Маркаряна и еще троих сотрудников муниципалитета.
Как передает Report, об этом сообщили Sputnik-Армении источники в муниципалитете.
Уголовное дело было возбуждено после драки в здании администрации 30 апреля.
Аналогичная мера пресечения избрана в отношении пострадавшего в ходе драки Артура Чахояна (имеющего статус обвиняемого) и члена Совета старейшин Еревана от оппозиционной "Мать Армения" Месропа Манукяна. Только они проходят по другому делу - "о хулиганстве", которое было возбуждено после непристойной акции в муниципалитете.
Факт избрания меры пресечения в отношении 6 человек подтвердили и Следственном комитете, не назвав конкретных имен подследственных.