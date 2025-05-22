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В Ереване двух фигурантов дела с участием депутата приговорили к 2,5 годам тюрьмы

В Ереване двух фигурантов дела с участием депутата приговорили к 2,5 годам тюрьмы В Армении суд приговорил двух фигурантов дела о взяточничестве с участием депутата Овика Агазаряна Ашота Камавосяна и Славика Погосяна к 2,5 годам тюрьмы.
В регионе
22 мая 2025 г. 14:37
В Ереване двух фигурантов дела с участием депутата приговорили к 2,5 годам тюрьмы

В Армении суд приговорил двух фигурантов дела о взяточничестве с участием депутата Овика Агазаряна Ашота Камавосяна и Славика Погосяна к 2,5 годам тюрьмы.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила пресс-секретарь Антикоррупционного суда Армине Новрузян.

По ее словам, дела Камавосяна и Погосяна были выделены в отдельное производство и направлены в Антикоррупционный суд.

Генпрокурор Анна Вардапетян 12 марта обратилась в парламент с прошением лишить Агазаряна неприкосновенности. Позже Народное собрание лишило его иммунитета. 26 марта Вардапетян представила в парламенте подробности ходатайства о даче согласия на возбуждение уголовного преследования в отношении Агазаряна.

По первому эпизоду Агазарян обвиняется в поддержке организации экспорта рогатого скота по поддельным документам. По второму эпизоду Агазарян требовал от бизнесмена Арама Мкртчяна взятку в размере $23 тыс. и 300 тыс. драмов за помощь в получении разрешения на снос аварийного здания здания школы в Ачапняке и передачи части территории под строительство многоквартирного дома.

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