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    В Ереване девушка покончила с собой, бросившись с моста

    Правоохранители выясняют личность умершей
    © shamshyan.com

    Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ В Ереване девушка покончила с собой, бросившись с моста.

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, в полицию Еревана  поступил сигнал о том, что гражданин совершил самоубийство, бросившись с Киевского моста.

    Прибывшие на место полицейские и следователи обнаружили под мостом тело 20-25-летней девушки.

    Правоохранители выясняют личность умершей.

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