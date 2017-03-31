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Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ В Ереване девушка покончила с собой, бросившись с моста.
Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, в полицию Еревана поступил сигнал о том, что гражданин совершил самоубийство, бросившись с Киевского моста.
Прибывшие на место полицейские и следователи обнаружили под мостом тело 20-25-летней девушки.
Правоохранители выясняют личность умершей.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости