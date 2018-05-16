В Ереване демонстранты ворвались в здание городской администрации

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Демонстранты, требующие отставки мэра Еревана Тарона Маргаряна, ворвались в здание администрации столицы Армении, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Участники акции пытаются пройти к кабинету мэра. Путь преградили ряд полицейских и сотрудников мэрии.

Противники мэра обвиняют его в неэффективной деятельности и неподотчетности перед гражданами. Участники акции, в частности, выражают недовольство работами по обустройству сквера близ мэрии, во время которой были вырублены деревья.