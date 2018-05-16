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    В Ереване демонстранты ворвались в здание городской администрации

    Баку. 16 мая. REPORT.AZ/  Демонстранты, требующие отставки мэра Еревана Тарона Маргаряна, ворвались в здание администрации  столицы Армении,  сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Участники акции пытаются пройти к кабинету мэра. Путь преградили ряд полицейских и сотрудников мэрии.

    Противники мэра обвиняют его в неэффективной деятельности и неподотчетности перед гражданами. Участники акции, в частности, выражают недовольство работами по обустройству сквера близ мэрии, во время которой были вырублены деревья.

    Как заявил  вице-мэр Давид Оганян, вопрос отставки мэра Еревана Тарона Маркаряна не стоит на повестке.

    Маргарян – член бывшей правящей Республиканской партии Армении, перешедшей в оппозицию после избрания 8 мая премьером лидера фракции "Елк" Никола Пашиняна.

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