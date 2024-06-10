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В Ереване демонстранты намерены перекрыть проспект Баграмяна и установить палатки

В Ереване демонстранты намерены перекрыть проспект Баграмяна и установить палатки Лидер оппозиционного движения "Тавуш во имя родины" архиепископ Баграт Галстанян заявил, что демонстранты никуда не уйдут и перекроют проспект Баграмяна, установив палатки.
В регионе
10 июня 2024 г. 05:26
В Ереване демонстранты намерены перекрыть проспект Баграмяна и установить палатки

Лидер оппозиционного движения "Тавуш во имя родины" архиепископ Баграт Галстанян заявил, что демонстранты никуда не уйдут и перекроют проспект Баграмяна, установив палатки.

Как передает Report, трансляцию с места события ведут местные новостные порталы.

"Мы останемся здесь, разместимся в своих машинах и установим палатки. Полиция перекрыла улицу Демирчяна, а мы перекроем проспект Баграмяна", - сказал Галстанян своим сторонникам.

Обращаясь к полиции, которая в воскресенье перекрыла путь маршу оппозиционного движения к зданию парламента, архиепископ отметил, что протестующие "не из тех, кто устает", поэтому сотрудникам органов правопорядка придется патрулировать улицы города днем и ночью. Архиепископ призвал сограждан по всей Армении с утра присоединиться к демонстрации, участники которой провели ночь в палатках на проспекте Баграмяна у здания парламента.

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