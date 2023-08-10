В Ереване арестованы трое за разбойное нападение на ресторан

Трое граждан арестованы в рамках дела о разбойном нападении на ресторанный комплекс "Ваагни", расположенный в одноименном районе Еревана.
Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщили в Следственном комитете.
Их обнаружили в одном из магазинов в Ереване и задержали.
Уголовное дело инициировано по двум статьям УК Армении - ограбление, незаконный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов.
Отмечается, что 5 августа в 04:00 от сотрудника комплекса поступило сообщение о том, что группа граждан в масках проникла в ресторан, связала его и выкрала кассовый аппарат и несколько бутылок спиртного.