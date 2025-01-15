В Ереване 76 тыс. человек выступили против подорожания проезда в транспорте

В Ереване 76 тыс. человек выступили против подорожания оплаты проезда в общественном транспорте.

В Ереване 76 тыс. человек выступили против подорожания оплаты проезда в общественном транспорте.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила журналистам член Совета старейшин Изабелла Абгарян.

Абгарян сообщила, что сбор подписей, начатый ранее, продолжился во время сегодняшней акции, которую организовал бывший мэр и лидер партии "Новая сила" Айк Марутян.

"76 тыс. подписей - это больше, чем фракция "Гражданский договор" получила на выборах в Совет старейшин. Многие не успели принять участие в сборе подписей, и мы решили продолжить его сегодня", - сказала она.

С 1 февраля в Ереване в рамках реформирования системы общественного транспорта будет задействована новая тарифная система, предусматривающая повышение стоимости разового билета.

По расчетам властей, разовая поездка будет стоить 144 драма, тогда как оппозиция прогнозирует цену в 300 драмов. Абонементы на неограниченное количество поездок обойдутся в 8 800 драмов за 30 дней ($23), 23 600 драмов за 90 дней ($61) и 88 000 драмов за год ($227).

Марутян начал сбор подписей 4 ноября 2024 года, требуя, чтобы стоимость проезда оставалась прежней - 100 драмов.