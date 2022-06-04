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В Ереване 45 полицейских пострадали в столкновениях с демонстрантами

В Ереване 45 полицейских пострадали в столкновениях с демонстрантами В Ереване 45 полицейских пострадали в результате столкновения с демонстрантами у резиденции премьер-министра республики Никола Пашиняна в минувшую пятницу.
В регионе
4 июня 2022 г. 23:08
В Ереване 45 полицейских пострадали в столкновениях с демонстрантами

В Ереване 45 полицейских пострадали в результате столкновения с демонстрантами у резиденции премьер-министра республики Никола Пашиняна в минувшую пятницу.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщает пресс-служба полиции Армении.

"Вчера, когда участники акции в результате озвученных организаторами призывов не подчинились законным требованиям полиции, стали применять насилие, бросать бутылки, камни, железные предметы, было принято решение о применении спецсредств. Применены исключительно светошумовые спецсредства", - следует из информации.

"В результате применения спецсредств легкие ранения получили двое сотрудников полиции, еще 45 полицейских получили ранения в результате столкновений", - отметили в полиции, добавив, что спецсредства были применены на безопасном от граждан расстоянии.

Накануне у резиденции премьера произошли столкновения демонстрантов с полицией. По данным Минздрава республики, пострадали 60 человек, в том числе 39 полицейских. Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело по статье "массовые беспорядки", были задержаны 13 человек.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistan paytaxtında nümayişçilərlə toqquşmalarda 45 polis əməkdaşı yaralanıb

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