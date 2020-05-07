В Ереване 12 сотрудников скорой помощи заразились коронавирусом

Двенадцать сотрудников ереванской скорой помощи заразились коронавирусом. Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила журналистам директор столичного ЗАО "Скорая помощь" Тагуи Степанян.

"На данный момент тестирование подтвердило коронавирус у 12 сотрудников скорой помощи. Течение бессимптомное, никакой клинической картины болезни у них нет", - сказала Т. Степанян. По ее словам, заразившиеся медики просто изолированы в медицинских учреждениях.

В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 14 мая. В стране, по данным на четверг, выявленыслучаев заражения, излечилисьпациентов,человек скончались. С 4 мая в республике частично возобновили работу промышленность, сфера услуг, торговля и общепит, сняты ограничения на сводное передвижение граждан.