В Екатеринбурге закрылось консульство Армении

В регионе
19 августа 2025 г. 10:55
На Урале закрылось консульство Армении.

Как передает Report, об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на консульство.

"Дорогие граждане, в связи с приостановлением статуса почетного консула Армении в Екатеринбурге Спартакяна Нарека, мы вынуждены сообщить, что офис почетного консула Армения в Екатеринбурге прекратил свою работу. На протяжении семи лет к нам обращались более 57 тыс. граждан", - говорится в сообщении.

Рекомендуется по всем вопросам обращаться в другие консульские учреждения Армении в России.

По данным СМИ, прекращению его работы предшествовало освобождение от должности почетного консула страны в Екатеринбурге Нарека Спартакяна, поддержавшего Армянскую апостольскую церковь (ААЦ).

Версия на английском языке Armenian consulate closes in Yekaterinburg

