В Екатеринбурге в ДТП с грузовиком погибли четыре человека

Четыре человека погибли при столкновении грузовика и легковой машиной на улице Бисертской в Екатеринбурге.

Четыре человека погибли при столкновении грузовика и легковой машиной на улице Бисертской в Екатеринбурге.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Свердловской области.

"В результате ДТП водитель легковой автомашины, 19-летний мужчина, и его три пассажира, 2005 и двое 2006 годов рождения, получили травмы, несовместимые с жизнью, скончались на месте до прибытия бригады медиков. Водитель грузовой автомашины не пострадал", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, 67-летний водитель грузового автомобиля Renault Premium с полуприцепом при повороте налево на разрешающий сигнал светофора не уступил дорогу и столкнулся с машиной ВАЗ-2114, двигавшейся навстречу. Уточняется, что водитель грузовика имеет стаж вождения 50 лет, не привлекался ранее к административной ответственности и не был пьян.

"Мужчина пояснил полицейским, что двигался при совершении поворота налево не заметил встречный автомобиль, так как он двигался слишком быстро и появился на его пути внезапно, он попытался уйти от столкновения, но автоаварии избежать не удалось", - отметили в ведомстве.