В Екатеринбурге отравились 36 курсантов Уральского юридического института

Порядка 40 курсантов Уральского юридического института в Екатеринбурге госпитализированы из-за отравления.

Порядка 40 курсантов Уральского юридического института в Екатеринбурге госпитализированы из-за отравления.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в Министерстве здравоохранения Свердловской области.

"36 [человек] госпитализированы", - сказали в министерстве.

Как сообщили в прокуратуре региона, ведомством организована проверка из-за обращения курсантов института за медпомощью ввиду симптомов кишечной инфекции.

"Точное количество курсантов, обратившихся за медицинской помощью, будет установлено в ходе проверки. Прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст правовую оценку соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья граждан, в том числе при организации питания в учебном заведении. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - уточнили в прокуратуре.