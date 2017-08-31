Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ В Екатеринбурге откроется азербайджанский национальный торговый центр Baku Plaza.

Как сообщает Report со ссылкой на СМИ Екатеринбурга, открытие центра планируется провести в сентябре.

По планам владельцев, предприятие откроется как дом бытового обслуживания, включающий в себя ателье, ремонт и пошив одежды, химчистку. На последнем этаже будет специальный выставочный зал — "Ковры Азербайджана".

Всего в Baku Plaza будут работать около 100 человек. Кроме того, там разместятся салон красоты и продуктовые магазины.