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    В Екатеринбурге откроется азербайджанский национальный торговый центр

    Открытие центра планируется провести в сентябре

    Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ В Екатеринбурге откроется азербайджанский национальный торговый центр Baku Plaza.

    Как сообщает Report со ссылкой на СМИ Екатеринбурга, открытие центра планируется провести в сентябре.

    По планам владельцев, предприятие откроется как дом бытового обслуживания, включающий в себя ателье, ремонт и пошив одежды, химчистку. На последнем этаже будет специальный выставочный зал — "Ковры Азербайджана".

    Всего в Baku Plaza будут работать около 100 человек. Кроме того, там разместятся салон красоты и продуктовые магазины.

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