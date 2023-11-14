О нас

В Екатеринбурге около 700 учеников школы эвакуировали из-за пожара

В Екатеринбурге около 700 учеников школы эвакуировали из-за пожара Порядка 700 учеников и 50 сотрудников эвакуированы из здания школы в Ленинском районе Екатеринбурга из-за возгорания. По этому инциденту проводится проверка.
В регионе
14 ноября 2023 г. 11:39
В Екатеринбурге около 700 учеников школы эвакуировали из-за пожара

Порядка 700 учеников и 50 сотрудников эвакуированы из здания школы в Ленинском районе Екатеринбурга из-за возгорания. По этому инциденту проводится проверка.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

"По предварительной информации, 14 ноября 2023 года, около 11 часов под лестничным маршем крыльца (с уличной стороны) школы № 154, расположенной по бульвару Денисова - Уральского в Екатеринбурге произошло возгорание. Из здания эвакуированы порядка 700 учащихся, 50 педагогов и сотрудников школы. Предварительно, пострадавших не имеется", - говорится в сообщении.

Причины возгорания устанавливаются.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

В Ходжалы установят монумент в память о жертвах геноцида - ЭКСКЛЮЗИВ
В Ходжалы установят монумент в память о жертвах геноцида - ЭКСКЛЮЗИВ
13 ноября 2023 г. 16:03
Срок пребывания турецких военнослужащих в Азербайджане продлят еще на один год
Срок пребывания турецких военнослужащих в Азербайджане продлят еще на один год
13 ноября 2023 г. 13:56
Министр культуры Азербайджана посетит Турцию для участия в мероприятиях в рамках дней города Шуша
Министр культуры Азербайджана посетит Турцию для участия в мероприятиях в рамках дней города Шуша
11 ноября 2023 г. 17:26
В Лачыне выполнено 80% работ по созданию городской инфраструктуры, открыто 5 фабрик
В Лачыне выполнено 80% работ по созданию городской инфраструктуры, открыто 5 фабрик
11 ноября 2023 г. 16:22
​​​​​​​Житель Лачына: Мы довольны созданными условиями
Фото​​​​​​​Житель Лачына: Мы довольны созданными условиями
11 ноября 2023 г. 13:33
Азербайджан закупил 100 новых карет скорой помощи
Азербайджан закупил 100 новых карет скорой помощи
11 ноября 2023 г. 11:54
Офицер ВС Украины: Азербайджан первый в регионе СНГ обеспечил свою территориальную целостность
Офицер ВС Украины: Азербайджан первый в регионе СНГ обеспечил свою территориальную целостность
9 ноября 2023 г. 16:17
Российские политологи: Парад в Ханкенди демонстрирует полный провал планов Армении
Российские политологи: Парад в Ханкенди демонстрирует полный провал планов Армении
8 ноября 2023 г. 12:00
Более 200 выпускников азербайджанских вузов не смогли получить дипломы в этом году
Более 200 выпускников азербайджанских вузов не смогли получить дипломы в этом году
7 ноября 2023 г. 16:55
Депутат Верховной Рады: Украина благодарна Азербайджану за поддержку
Депутат Верховной Рады: Украина благодарна Азербайджану за поддержку
7 ноября 2023 г. 13:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi