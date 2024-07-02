О нас

В Екатеринбурге около 50 человек эвакуировали из горящего многоэтажного здания

В Екатеринбурге около 50 человек эвакуировали из горящего многоэтажного здания Порядка 50 человек, в том числе трое детей, эвакуировались из 16-этажного дома в Екатеринбурге, где произошло возгорание двух балконов.
В регионе
2 июля 2024 г. 13:25
В Екатеринбурге около 50 человек эвакуировали из горящего многоэтажного здания

Порядка 50 человек, в том числе трое детей, эвакуировались из 16-этажного дома в Екатеринбурге, где произошло возгорание двух балконов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

"Сегодня в 11:30 поступило сообщение о пожаре на улице Рощинской. Прибывшие пожарно-спасательные подразделения установили, что горят два балкона на 9-м и 10-м этажах 16-этажного многоквартирного дома. Площадь пожара уточняется. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 50 человек, в том числе 3 детей", - говорится в сообщении.

Позже в ведомстве сообщили о ликвидации открытого горения. Площадь пожара составила 75 кв. м.

Информации о пострадавших не поступало. На месте пожара работают 43 человека и 14 единиц спецтехники.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

В Азербайджане изменена стоимость проезда в общественном транспорте
В Азербайджане изменена стоимость проезда в общественном транспорте
30 июня 2024 г. 21:17
Роспуск Милли Меджлиса и назначение внеочередных выборов соответствуют Конституции
Роспуск Милли Меджлиса и назначение внеочередных выборов соответствуют Конституции
27 июня 2024 г. 12:40
Натигу Гасымову посмертно присвоено звание Национальный герой Азербайджана
Натигу Гасымову посмертно присвоено звание "Национальный герой Азербайджана"
25 июня 2024 г. 21:25
Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высших воинских званий военнослужащим Минобороны
Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высших воинских званий военнослужащим Минобороны
25 июня 2024 г. 21:13
Президент Азербайджана поделился публикацией по случаю Дня Вооруженных Сил
Президент Азербайджана поделился публикацией по случаю Дня Вооруженных Сил
25 июня 2024 г. 21:06
Президент Ильхам Алиев наградил военнослужащих Министерства обороны
Президент Ильхам Алиев наградил военнослужащих Министерства обороны
25 июня 2024 г. 21:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi