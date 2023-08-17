В Екатеринбурге на строящейся ледовой арене произошел пожар

В центре Екатеринбурга произошел пожар на строительной площадке ледовой "УГМК Арены". До прибытия пожарных с территории самостоятельно эвакуировались 200 человек. Информации о пострадавших нет.

В центре Екатеринбурга произошел пожар на строительной площадке ледовой "УГМК Арены". До прибытия пожарных с территории самостоятельно эвакуировались 200 человек. Информации о пострадавших нет.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в ГУ МЧС Свердловской области.

На 6-м этаже строящегося здания загорелись лакокрасочные материалы и утеплитель.

"Звеньями газодымозащитной службы очаг пожара обнаружен и локализован", - сказано в сообщении. Площадь пожара составила 10 кв. м.