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В Екатеринбурге на строящейся ледовой арене произошел пожар

В Екатеринбурге на строящейся ледовой арене произошел пожар В центре Екатеринбурга произошел пожар на строительной площадке ледовой "УГМК Арены". До прибытия пожарных с территории самостоятельно эвакуировались 200 человек. Информации о пострадавших нет.
В регионе
17 августа 2023 г. 12:49
В Екатеринбурге на строящейся ледовой арене произошел пожар

В центре Екатеринбурга произошел пожар на строительной площадке ледовой "УГМК Арены". До прибытия пожарных с территории самостоятельно эвакуировались 200 человек. Информации о пострадавших нет.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в ГУ МЧС Свердловской области.

На 6-м этаже строящегося здания загорелись лакокрасочные материалы и утеплитель.

"Звеньями газодымозащитной службы очаг пожара обнаружен и локализован", - сказано в сообщении. Площадь пожара составила 10 кв. м.

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