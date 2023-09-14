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В Екатеринбурге из школы из-за пожара эвакуировались более 700 человек

В Екатеринбурге из школы из-за пожара эвакуировались более 700 человек Пожар произошел на территории средней образовательной школы в Екатеринбурге, из здания эвакуировались 760 человек.
В регионе
14 сентября 2023 г. 13:45
В Екатеринбурге из школы из-за пожара эвакуировались более 700 человек

Пожар произошел на территории средней образовательной школы в Екатеринбурге, из здания эвакуировались 760 человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

"Сегодня в 13:11 поступило сообщение о пожаре по адресу: Екатеринбург, улица Санаторная. На площади 10 кв. м горел пристрой средней образовательной школы. До прибытия пожарных 760 человек эвакуировались самостоятельно. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Возгорание ликвидировали, в тушении задействовали три единицы техники.

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