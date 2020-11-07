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В Екатеринбурге четыре человека убиты из огнестрельного оружия

В Екатеринбурге четыре человека убиты из огнестрельного оружия По факту возбуждено уголовное дело
В регионе
7 ноября 2020 г. 12:05
В Екатеринбурге четыре человека убиты из огнестрельного оружия

Убийство четырех человек из огнестрельного оружия произошло в одной из квартир в Екатеринбурге.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, по факту возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК.

"Ночью 7 ноября 2020 года в правоохранительные органы Орджоникидзевского района Екатеринбурга поступило сообщение об обнаружении в квартире на 5-м этаже дома по улице Социалистической тел четырех человек с признаками огнестрельных ранений. По данному факту территориальным следственным отделом СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц")", - сказано в сообщении.

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