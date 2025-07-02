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Число азербайджанцев, арестованных в Екатеринбурге, достигло восьми человек

Число азербайджанцев, арестованных в Екатеринбурге, достигло восьми человек Ленинский районный суд города Екатеринбурга (Россия - ред.) вынес решение о заключении под стражу гражданина Азербайджана Азиза Абасова.
В регионе
2 июля 2025 г. 20:58
Число азербайджанцев, арестованных в Екатеринбурге, достигло восьми человек

Ленинский районный суд города Екатеринбурга (Россия - ред.) вынес решение о заключении под стражу гражданина Азербайджана Азиза Абасова.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе суда.

Согласно информации, мера пресечения в виде ареста избрана до 19 июля 2025 года. Таким образом, число азербайджанцев, арестованных в Екатеринбурге достигло восьми.

Напомним, что утром 27 июня ФСБ России совершила налет на дома азербайджанцев в Екатеринбурге. В ходе рейда были убиты два человека, еще несколько получили травмы. Убитые азербайджанцы - братья известного журналиста Сейфаддина Гусейнли. Они были похоронены 1 июля в Агджабеди.

МИД Азербайджана 28 июня выступил с заявлением, потребовав провести расследование и привлечь к ответственности виновников этого недопустимого акта насилия. Позднее в МИД был вызван временный поверенный в делах России, ему был выражен резкий протест в связи со случившимся.

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Версия на азербайджанском языке Rusiyanın Yekaterinburq şəhərində Azərbaycanın daha bir vətəndaşı həbs edilib

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