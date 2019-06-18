В Египте заблокировали доступ к сайтам агентства Anadolu и телеканала TRT

Египетское правительство пресекает доступ к сайтам агентства Anadolu и телеканала TRT.

Как сообщает Report со ссылкой на Hurriyet, официальные египетские источники не выразили отношение к вопросу.

Отмечается, что доступ к сайтам обеих структур заблокирован, также не удается получить мобильное сообщение.

В качестве причины неофициальные источники приводят распространенную информацию о смерти свергнутого в результате военного переворота экс-президента Египта Мухаммеда Мурси.