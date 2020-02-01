В Египте суд приговорил к казни 37 боевиков

Уголовный суд Каира постановил передать муфтию страны дела 37 боевиков террористической группировки "Бейт Ансар аль-Макдис"* для утверждения смертного приговора за совершение 54 преступлений. Как передает Report, об этом сообщает газета al-Masry al-Youm.

Во главе группировки, позже присоединившейся к "Исламскому государству", был Хишам Ашмауи, которого египетские СМИ называют "самым опасным террористом" страны.Изначально по делу проходили 208 человек, приговор вынесен в отношении 37.На счету приговоренных 54 преступления, среди которых убийства видных офицеров полиции, подрывы зданий управлений безопасности Каира, а также мечетей и других зданий, и ограбления.

В частности, преступники пытались убить бывшего министра внутренних дел Мухаммада Ибрагима.