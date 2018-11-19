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    В Эгейском море спасены 44 нелегальных мигранта

    Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Береговая охрана Турции провела операцию по спасению 44 мигрантов с острова Юмурта в Эгейском море. Как передает Report со ссылкой на Anadolu,  об этом сообщают силы береговой охраны.

    Ранним утром 19 ноября один из мигрантов проинформировал по мобильному телефону береговую охрану Турции о том, что десятки беженцев находятся на острове в Эгейском море.

    После установления местонахождения мигрантов береговая охрана Турции приступила к проведению спасательной операции.

    К острову Юмурта были направлены два вертолета и одно спасательное судно.

    К полудню мигранты, в числе которых женщины и дети, были спасены. 

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