В Эгейском море спасены 44 нелегальных мигранта

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Береговая охрана Турции провела операцию по спасению 44 мигрантов с острова Юмурта в Эгейском море. Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом сообщают силы береговой охраны.

Ранним утром 19 ноября один из мигрантов проинформировал по мобильному телефону береговую охрану Турции о том, что десятки беженцев находятся на острове в Эгейском море.

После установления местонахождения мигрантов береговая охрана Турции приступила к проведению спасательной операции.

К острову Юмурта были направлены два вертолета и одно спасательное судно.

К полудню мигранты, в числе которых женщины и дети, были спасены.