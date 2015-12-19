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    ​В Эгейском море перевернулась лодка с мигрантами, 18 человек погибли

    14 мигрантов были спасены сотрудниками турецкой береговой охраны

    Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ В Эгейском море у берегов Турции в районе Бодрума перевернулась лодка с мигрантами, направляющаяся в сторону греческого острова Калимнос, в результате чего 18 человек погибли, сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ. 

    Среди погибших есть и дети.

    Сообщается, что сотрудники турецкой береговой охраны спасли еще 14 мигрантов, среди них были выходцы из Сирии, Ирака и Пакистана.

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