В двух школах Грузии объявлена эвакуация

Сегодня, 18 марта, в батумском и кутаисском филиалах грузино-американской частной школы "Прогресс" объявили об эвакуации детей и учеников из-за сообщения о взрывном устройстве.

Сегодня, 18 марта, в батумском и кутаисском филиалах грузино-американской частной школы "Прогресс" объявили об эвакуации учеников из-за сообщения о взрывном устройстве.

Как передает Report, об этом сообщают грузинские СМИ.

Саперы и кинологи не обнаружили взрывного устройства в батумском филиале, и учебный процесс возобновится с завтрашнего дня.

Поиски взрывного устройства в кутаисской школе еще продолжаются. На месте работают саперы.

В случае с кутаисским филиалом школы "Прогресс" сообщение о взрывном устройстве было отправлено директору учебного заведения по электронной почте. Информацию подтвердила руководитель Кутаисского образовательно-ресурсного центра Майя Цкитишвили.