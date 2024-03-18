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В двух школах Грузии объявлена эвакуация

В двух школах Грузии объявлена эвакуация Сегодня, 18 марта, в батумском и кутаисском филиалах грузино-американской частной школы "Прогресс" объявили об эвакуации детей и учеников из-за сообщения о взрывном устройстве.
В регионе
18 марта 2024 г. 14:15
В двух школах Грузии объявлена эвакуация

Сегодня, 18 марта, в батумском и кутаисском филиалах грузино-американской частной школы "Прогресс" объявили об эвакуации учеников из-за сообщения о взрывном устройстве.

Как передает Report, об этом сообщают грузинские СМИ.

Саперы и кинологи не обнаружили взрывного устройства в батумском филиале, и учебный процесс возобновится с завтрашнего дня.

Поиски взрывного устройства в кутаисской школе еще продолжаются. На месте работают саперы.

В случае с кутаисским филиалом школы "Прогресс" сообщение о взрывном устройстве было отправлено директору учебного заведения по электронной почте. Информацию подтвердила руководитель Кутаисского образовательно-ресурсного центра Майя Цкитишвили.

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Версия на английском языке Evacuation announced at two Georgian schools

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