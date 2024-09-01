В двух шахтах Казахстана погибли пять человек

В Восточно-Казахстанской области (ВКО) в шахтах Иртышской и Артемьевской в результате несчастных случаев скончались пять человек.

В Восточно-Казахстанской области (ВКО) в шахтах Иртышской и Артемьевской в результате несчастных случаев скончались пять человек.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении пресс-службы компании KAZ Minerals.

"31 августа около 17.30 в Иртышской шахте были обнаружены без признаков жизни четыре человека - двое работников Иртышской шахты и двое работников подрядной организации. Предварительная причина - отравление газом", - сказано в сообщении.

Второй случай произошел в ночь на 1 сентября - в результате падения закола на Артемьевской шахте проходчик подрядной организации получил несовместимые с жизнью травмы.

В пресс-службе отметили, что обстоятельства и причины происшествий выясняются, созданы специальные комиссии по расследованию.

KAZ Minerals Limited - медедобывающая компания, ориентированная на развитие крупномасштабного, низкозатратного производства карьерного типа в Казахстане. Группа ведет операционную деятельность на медном руднике Актогай и Орловском руднике, одноименной обогатительной фабрике в области Абай и на руднике Бозшаколь в Павлодарской области, двух подземных рудниках и обогатительной фабрике в Восточно-Казахстанской области, а также медно-золотом руднике Бозымчак в Кыргызстане.