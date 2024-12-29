В двух областях Казахстана перекроют республиканскую трассу Алматы-Усть-Каменогорск

Сразу в двух областях Казахстана 29 декабря из-за ухудшения погоды перекроют республиканскую трассу Алматы-Усть-Каменогорск.

Сразу в двух областях Казахстана 29 декабря из-за ухудшения погоды перекроют республиканскую трассу Алматы-Усть-Каменогорск.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщила компания "КазАвтоЖол".

"Автодорогу республиканского значения закрыли сегодня в 18:00 для движения всех видов транспорта на участке от села Калбатау Абайской области до села Уланское Восточно-Казахстанской области с 971 по 1 048 км", - сказано в сообщении.

Трассу планируют разблокировать 30 декабря в 5 часов утра, если позволят погодные условия, уточняет национальный дорожный оператор.