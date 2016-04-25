​В двух крупных ДТП в Дагестане погибли девять человек

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ В результате двух ДТП в разных районах Дагестана погибли девять человек.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА "Дагестан", об этом заявили в пресс-службе ГУ МВД республики.

"По уточненным данным, в результате столкновения двух автомобилей марки ВАЗ-2109 накануне в Карабудахкентском районе пять человек погибли, один из них скончался в понедельник утром в больнице. Еще шесть человек находятся в больнице", - заявил источник.

Авария произошла поздно вечером 24 апреля недалеко от села Гурбуки: столкнулись два автомобиля ВАЗ-2109.

Кроме того, при столкновении двух легковых авто в Каякентском районе Дагестана погибли четыре человека и еще трое были госпитализированы. По данным представителя полиции, ДТП произошло в понедельник утром возле села Герга; обстоятельства инцидента уточняются.