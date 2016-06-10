​В двух ДТП в Турции погибли 13, ранены 11 человек - ВИДЕО

Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ В турецкой Конье произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, в результате столкновения грузового автомобиля и микроавтобуса в Эрегли погибли 10 человек.

В произошедшей на 17-м км дороги Эрегли-Конья аварии пострадали четверо человек.

Кроме того, в Аяшском районе Анкары грузовой автомобиль столкнулся с автобусом, перевозящим школьников. В результате трое школьников погибли, семеро получили ранения.

По обоим фактам ведется расследование.