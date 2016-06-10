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    ​В двух ДТП в Турции погибли 13, ранены 11 человек - ВИДЕО

    События произошли в Конье и Анкаре

    Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ В турецкой Конье произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие. 

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, в результате столкновения грузового автомобиля и микроавтобуса в Эрегли погибли 10 человек.

    В произошедшей на 17-м км дороги Эрегли-Конья аварии пострадали четверо человек.

    Кроме того, в Аяшском районе Анкары грузовой автомобиль столкнулся с автобусом, перевозящим школьников. В результате трое школьников погибли, семеро получили ранения.

    По обоим фактам ведется расследование.

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