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В Душанбе от отравления угарным газом погибли шесть человек

В Душанбе от отравления угарным газом погибли шесть человек Члены семьи из шести человек погибли в результате отравления угарным газом в Душанбе.
В регионе
29 февраля 2024 г. 09:16
В Душанбе от отравления угарным газом погибли шесть человек

Члены семьи из шести человек погибли в результате отравления угарным газом в Душанбе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Комитете по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве Таджикистана.

"Шестеро членов одной семьи <...> погибли от отравления угарным газом", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, инцидент произошел в ночь на 28 февраля в районе Фирдавси на севере Душанбе.

Как сообщил портал Asia-Plus, в числе погибших было четверо детей в возрасте от 6 до 11 лет, а также их отец и мать. Дом отапливался печью с использованием угля, погибших обнаружили соседи, которые сообщили о случившемся в экстренные службы.

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