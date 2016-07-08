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    В Душанбе обсудят вопросы сотрудничества по снижению риска стихийных бедствий на Южном Кавказе

    Заседание пройдет 12-14 июля

    Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ В Душанбе с 12 по 14 июля состоится первое заседание Региональной Платформы Центральной Азии и Южного Кавказа по снижению риска стихийных бедствий.

    Как сообщает Report со ссылкой на "Asia Plus", на заседании ожидается участие глав МЧС Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Узбекистана, Таджикистана и др.

    Заседание будет проведено с целью реализации рекомендаций выполнения "Рамочной программы Сендай по снижению риска стихийных бедствий на 2015-2030 годы".

    Особое внимание на заседании будет уделено вопросам регионального сотрудничества в сфере снижения риска стихийных бедствий. 

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