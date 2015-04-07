В Душанбе обсудят концепцию воздушно-космической обороны СНГ

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Участники координационного комитета по вопросам ПВО стран СНГ рассмотрят сегодня на заседании в Душанбе концепцию воздушно-космической обороны Содружества. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил заместитель секретаря Совета министров обороны (СМО) государств-участников СНГ полковник Виктор Чумаков.

"В последующем этот документ предполагается одобрить на осеннем заседании СМО СНГ и в следующем году внести на рассмотрение глав государств Содружества для окончательного утверждения", - сказал Чумаков.

Он отметил, что координационный комитет ПВО СНГ является "ключевым рабочим органом СМО СНГ, обеспечивающим национальную и совместную оборону государств Содружества".

По его словам, объединенная система ПВО СНГ является "одной из самых востребованных и эффективных систем взаимодействия" государств Содружества.

Полковник напомнил, что в этом году исполняется 20 лет со дня создания координационного комитета ПВО СНГ и Объединенной системы ПВО СНГ.

По словам Чумакова, концепция воздушно-космической обороны стран СНГ является "совершенно новой и прорывной идеей".