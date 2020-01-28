В ДТП в Иране 9 человек погибли, 18 ранены

По меньшей мере девять человек погибли, 18 пострадали в результате ДТП с автобусом в иранском Исфахане, сообщает Report со ссылкой на агентство Tasnim.

По данным медиков, сегодня утром перевернулся автобус, следовавший из Тегерана в Шираз.