 Наверх

В ДТП в Иране 9 человек погибли, 18 ранены

В ДТП в Иране 9 человек погибли, 18 ранены
​По меньшей мере девять человек погибли, 18 пострадали в результате ДТП с автобусом в Иране

По меньшей мере девять человек погибли, 18 пострадали в результате ДТП с автобусом в иранском Исфахане, сообщает Report со ссылкой на агентство Tasnim.

По данным медиков, сегодня утром перевернулся автобус, следовавший из Тегерана в Шираз. 

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!