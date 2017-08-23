В ДТП в Грузии пострадали 28 человек 

Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ При столкновении двух пассажирских микроавтобусов на центральной магистрали, соединяющей курортные черноморские регионы Аджарию и Гурию, пострадали 28 человек, сообщает Report cо ссылкой на телекомпанию Imedi.

По данным телекомпании, пострадавшие доставлены в клинику в Кобулети (Аджария), состояние четырех из них тяжелое.

По факту возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее причинение менее тяжкого вреда здоровью".

Виновному в ДТП грозит штраф или ограничение свободы на срок до трех лет, либо лишение свободы на срок до четырех лет.