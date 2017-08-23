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    В ДТП в Грузии пострадали 28 человек 

    Два пассажирских микроавтобуса столкнулись на трассе около черноморского курортного поселка Шекветили

    Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ При столкновении двух пассажирских микроавтобусов на центральной магистрали, соединяющей курортные черноморские регионы Аджарию и Гурию, пострадали 28 человек, сообщает Report cо ссылкой на  телекомпанию Imedi.

    По данным телекомпании, пострадавшие доставлены в клинику в Кобулети (Аджария), состояние четырех из них тяжелое.

    По факту возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее причинение менее тяжкого вреда здоровью".

    Виновному в ДТП грозит штраф или ограничение свободы на срок до трех лет, либо лишение свободы на срок до четырех лет.

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