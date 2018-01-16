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    В ДТП в Ереване погиб сын замначальника Генштаба ВС Армении

    Баку. 16 января. REPORT.AZ/ В ДТП в Ереване погиб сын замначальника Генштаба ВС Армении, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

     Сегодня утром в Ереване автомобиль "Kia Sorento" вылетел с проезжей части и упал в реку. Водитель машины Р.Галстян скончался. Пассажир А.Тер-Григорян госпитализирован.

    Погибший – сын заместителя начальника Генштаба ВС Армении генерал-лейтенанта Степана Галстяна, Роберт Галстян.

    Следственный комитет Армении выясняет обстоятельства инцидента. 

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