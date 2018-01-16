Баку. 16 января. REPORT.AZ/ В ДТП в Ереване погиб сын замначальника Генштаба ВС Армении, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

Сегодня утром в Ереване автомобиль "Kia Sorento" вылетел с проезжей части и упал в реку. Водитель машины Р.Галстян скончался. Пассажир А.Тер-Григорян госпитализирован.

Погибший – сын заместителя начальника Генштаба ВС Армении генерал-лейтенанта Степана Галстяна, Роберт Галстян.

Следственный комитет Армении выясняет обстоятельства инцидента.