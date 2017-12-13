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    В ДТП в Астраханской области погибли 6 человек

    © РИА Новости / Юрий Лашов

    Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Шесть человек погибли, трое госпитализированы в результате столкновения двух легковых автомобилей в Астраханской области, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "Сегодня утром на дугообразном участке федеральной трассы Астрахань-Махачкала возле села Троицкое Икрянинского района произошло лобовое столкновение легковых автомобилей Hyundai Solaris (астраханские номера) и Toyota Corolla (калмыцкие номера). В результате на месте погибли 6 человек, еще трое госпитализированы. В числе погибших — девочка грудного возраста", — заявил представитель ГУ МВД по региону.

    На месте работают сотрудники полиции.

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