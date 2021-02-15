В ДТП в Алма-Атинской области погибли семь человек

Семь человек погибли в результате столкновения легковой автомашины и грузовика в Алма-Атинской области Казахстана

Семь человек погибли в результате столкновения легковой автомашины и грузовика в Алма-Атинской области Казахстана. Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила пресс-служба полиции региона.

По данным пресс-службы, трагедия произошла в воскресенье на 342 километре автодороги Алматы - Усть-Каменогорск. По предварительным данным, водитель автомашины Nissan Qashai, не справившись с рулевым управлением, допустил столкновение со стоявшей на обочине дороги большегрузной автомашиной Volvo.

"В результате дорожной аварии погибли семь человек - водитель и четыре пассажира Nissan, а также водитель и пассажир Volvo", - сообщается в пресс-релизе департамента полиции области.