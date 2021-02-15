О нас
Report Georgia
Аудио новости

В ДТП в Алма-Атинской области погибли семь человек

В ДТП в Алма-Атинской области погибли семь человек Семь человек погибли в результате столкновения легковой автомашины и грузовика в Алма-Атинской области Казахстана
В регионе
15 февраля 2021 г. 10:07
В ДТП в Алма-Атинской области погибли семь человек
0 : 00
0 : 00

Семь человек погибли в результате столкновения легковой автомашины и грузовика в Алма-Атинской области Казахстана. Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила пресс-служба полиции региона.

По данным пресс-службы, трагедия произошла в воскресенье на 342 километре автодороги Алматы - Усть-Каменогорск. По предварительным данным, водитель автомашины Nissan Qashai, не справившись с рулевым управлением, допустил столкновение со стоявшей на обочине дороги большегрузной автомашиной Volvo.

"В результате дорожной аварии погибли семь человек - водитель и четыре пассажира Nissan, а также водитель и пассажир Volvo", - сообщается в пресс-релизе департамента полиции области.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Qazaxıstanda yol qəzasında 7 nəfər ölüb

Новости партнеров

Самое важное

Армяне разрушили Агдамское кладбище, превратив его в пашню – ВИДЕОРЕПОРТАЖ 
ФотоАрмяне разрушили Агдамское кладбище, превратив его в пашню – ВИДЕОРЕПОРТАЖ 
13 февраля 2021 г. 15:30
Останки тел 7 пропавших без вести в Первой Карабахской войне переданы Азербайджану 
Останки тел 7 пропавших без вести в Первой Карабахской войне переданы Азербайджану 
13 февраля 2021 г. 12:40
Инициатор объявления Дня Азербайджана в Миннесоте: Это большое достижение для нашего народа
Инициатор объявления Дня Азербайджана в Миннесоте: Это большое достижение для нашего народа
13 февраля 2021 г. 11:27
В одном из городов США 26 февраля объявлено Днем памяти Ходжалинского геноцида
В одном из городов США 26 февраля объявлено Днем памяти Ходжалинского геноцида
13 февраля 2021 г. 10:16
Представители ЮНИСЕФ и МККК посетили разрушенные армянами школы в Гяндже и Тертере
ФотоПредставители ЮНИСЕФ и МККК посетили разрушенные армянами школы в Гяндже и Тертере
12 февраля 2021 г. 18:34
Шурин Али Гасанова уволен из МВД
Шурин Али Гасанова уволен из МВД
12 февраля 2021 г. 15:13
AZAL, АЖД и Бакметрополитен переданы Азербайджанскому инвестхолдингу
AZAL, АЖД и Бакметрополитен переданы Азербайджанскому инвестхолдингу
12 февраля 2021 г. 13:34
Айдын Мирзазаде призвал прекратить самовольно посещать деоккупированные земли
Айдын Мирзазаде призвал прекратить самовольно посещать деоккупированные земли
12 февраля 2021 г. 12:05
На земле и в небе, в бою и в ученье - плечом к плечу
ФотоНа земле и в небе, в бою и в ученье - плечом к плечу
12 февраля 2021 г. 10:39
Захарова: Беженцы из Азербайджана имеют право вернуться на свои земли
Захарова: Беженцы из Азербайджана имеют право вернуться на свои земли
11 февраля 2021 г. 19:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi