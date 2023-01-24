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В ДТП со скорой в России погибли четыре человека

В ДТП со скорой в России погибли четыре человека Четыре человека погибли и еще трое пострадали в дорожной аварии в Новосибирской области РФ с участием автомобиля скорой помощи.
В регионе
24 января 2023 г. 08:58
В ДТП со скорой в России погибли четыре человека

Четыре человека погибли и еще трое пострадали в дорожной аварии в Новосибирской области РФ с участием автомобиля скорой помощи.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается на сайте МВД-Медиа.

"Сегодня в 08.15 (05.15 – бакинское время) в Коченевском районе Новосибирской области, по предварительной информации, водитель автомобиля УАЗ (скорая помощь) двигался по автодороге "Северный обход" с включенными проблесковыми маячками и в пути следования по касательной совершил наезд на препятствие (барьерное ограждение), после чего выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем Mitsubishi. Автомобиль скорой помощи загорелся", - говорится в сообщении.

По данным полиции, в результате ДТП погибли водитель легковой Mitsubishi, мужчина 1980 года рождения, а также пассажир этого автомобиля и два пассажира УАЗа. Пострадали два пассажира Mitsubishi и водитель скорой помощи. Мужчины доставлены в больницу. Их личности, тяжесть и характер травм уточняются.

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