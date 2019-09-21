В ДТП с автобусом в Турции пострадали 22 россиянина

Посольство России в Турции сообщило, что число пострадавших в ДТП с туристическим автобусом в Анталье составляет 22 человека, все они россияне.

Как передает Report со ссылкой на РЕН ТВ, госпитализированы 15 человек.

"В результате инцидента, причины которого выясняются трафиковой полицией, пострадали 22 российских туриста", — заявили в посольстве в субботу.

По данным дипломатов, 7 человек отказались от медицинской помощи и уже вылетели в Россию.

15 туристов, в том числе двое несовершеннолетних, доставлены в медицинские учреждения Антальи, сообщает дипведомство в Facebook.

Восемь россиян остались в больнице, у них различные травмы, их жизни ничего не угрожает.

Автобус попал в ДТП по дороге в аэропорт.