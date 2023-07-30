В ДТП с автобусом в Турции погибли семеро, пострадали десятки человек

В дорожно-транспортном происшествии с участием пассажирского автобуса в турецком городе Карс погибли семеро, пострадали 22 человека.

В дорожно-транспортном происшествии с участием пассажирского автобуса в турецком городе Карс погибли семеро, пострадали 22 человека.

Об этом передает Report со ссылкой на агентство "Анадолу".

Согласно информации, пассажирский автобус, выполнявший рейс Бурса-Карс, упал с высоты 50 метров на въезде в село Каракурт Сарыгамышского района трассы Эрзурум-Карс.

На место происшествия привлечены спасатели, медики и сотрудники Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями (AFAD).

Пострадавших доставили в больницы Эрзурума и Карса, один человек был эвакуирован на медицинском вертолете.