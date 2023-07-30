О нас

В ДТП с автобусом в Турции погибли семеро, пострадали десятки человек

В ДТП с автобусом в Турции погибли семеро, пострадали десятки человек В дорожно-транспортном происшествии с участием пассажирского автобуса в турецком городе Карс погибли семеро, пострадали 22 человека.
В регионе
30 июля 2023 г. 12:16
В ДТП с автобусом в Турции погибли семеро, пострадали десятки человек

В дорожно-транспортном происшествии с участием пассажирского автобуса в турецком городе Карс погибли семеро, пострадали 22 человека.

Об этом передает Report со ссылкой на агентство "Анадолу".

Согласно информации, пассажирский автобус, выполнявший рейс Бурса-Карс, упал с высоты 50 метров на въезде в село Каракурт Сарыгамышского района трассы Эрзурум-Карс.

На место происшествия привлечены спасатели, медики и сотрудники Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями (AFAD).

Пострадавших доставили в больницы Эрзурума и Карса, один человек был эвакуирован на медицинском вертолете.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Türkiyədə sərnişin avtobusu qəzaya uğrayıb, 7 nəfər ölüb, onlarla insan yaralanıb

Экслюзивные новости

Эксперт: Доставка индийского вооружения в Армению ставит под угрозу стабильность в регионе
Эксперт: Доставка индийского вооружения в Армению ставит под угрозу стабильность в регионе
28 июля 2023 г. 16:23
Министерство: На IDEF-2023 наблюдался большой интерес к продукции оборонной промышленности Азербайджана
Министерство: На IDEF-2023 наблюдался большой интерес к продукции оборонной промышленности Азербайджана
28 июля 2023 г. 14:18
Представитель министерства: Африканские страны хотят закупать продукцию оборонной промышленности Азербайджана
ФотоПредставитель министерства: Африканские страны хотят закупать продукцию оборонной промышленности Азербайджана
27 июля 2023 г. 14:59
Эксперт: Азербайджан идет к устойчивому будущему с использованием возобновляемой энергии
Эксперт: Азербайджан идет к устойчивому будущему с использованием возобновляемой энергии
27 июля 2023 г. 12:28
Политолог: Азербайджан может поставлять значительные ресурсы в ЕС в ближайшие десятилетия
Политолог: Азербайджан может поставлять значительные ресурсы в ЕС в ближайшие десятилетия
25 июля 2023 г. 15:19
Названы объемы потерь воды в Азербайджане
Названы объемы потерь воды в Азербайджане
25 июля 2023 г. 12:27
Эксперт: Обмен электроэнергии Ирана c Россией будет лучше обеспечен через Азербайджан
Эксперт: Обмен электроэнергии Ирана c Россией будет лучше обеспечен через Азербайджан
24 июля 2023 г. 16:26
Эксперт: Визит министра обороны Израиля в Азербайджан открывает новые перспективы сотрудничества
Эксперт: Визит министра обороны Израиля в Азербайджан открывает новые перспективы сотрудничества
24 июля 2023 г. 11:14
Эксперт: Азербайджан может стать наиболее технологически продвинутой страной региона
Эксперт: Азербайджан может стать наиболее технологически продвинутой страной региона
20 июля 2023 г. 13:28
Политолог: Взаимодействие между Азербайджаном и Украиной выходит на стратегический уровень
Политолог: Взаимодействие между Азербайджаном и Украиной выходит на стратегический уровень
20 июля 2023 г. 11:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi