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В Донецкой области в ДТП с автобусом погибли трое, пострадали 26 человек

В Донецкой области в ДТП с автобусом погибли трое, пострадали 26 человек В оккупированной Донецкой области Украины в результате ДТП три человека погибли, 26 пострадали.
В регионе
12 января 2025 г. 11:47
В Донецкой области в ДТП с автобусом погибли трое, пострадали 26 человек

В оккупированной Донецкой области Украины в результате ДТП три человека погибли, 26 пострадали.

Как передает Report, об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на экстренных службах.

"В Иловайске на бок опрокинулся пассажирский автобус Краснодар - Донецк. В результате ДТП погибли три человека, 26 получили ранения", - отмечает агентство.

Отметим, что большая часть Донецкой области Украины с 2014 года находилась под контролем пророссийских сепаратистов. В 2022 году Россия аннексировала регион, проведя так называемый референдум. Международное сообщество не признало итоги голосования.

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Версия на азербайджанском языке Donetsk vilayətində avtobus qəzasında 3 nəfər ölüb, 26 nəfər yaralanıb

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