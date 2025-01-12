В Донецкой области в ДТП с автобусом погибли трое, пострадали 26 человек

В оккупированной Донецкой области Украины в результате ДТП три человека погибли, 26 пострадали.

В оккупированной Донецкой области Украины в результате ДТП три человека погибли, 26 пострадали.

Как передает Report , об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на экстренных службах.

"В Иловайске на бок опрокинулся пассажирский автобус Краснодар - Донецк. В результате ДТП погибли три человека, 26 получили ранения", - отмечает агентство.

Отметим, что большая часть Донецкой области Украины с 2014 года находилась под контролем пророссийских сепаратистов. В 2022 году Россия аннексировала регион, проведя так называемый референдум. Международное сообщество не признало итоги голосования.